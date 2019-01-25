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Происшествия 25.01.2019 14:54

Полиция изъяла у ранее судимого жителя юга Азербайджана около 3,5 кг героина

Около 3,5 кг героина изъяли сотрудники полиции Джалилабадского района у ранее судимого местного жителя, отмечается в пятницу в хронике происшествий Министерства внутренних дел Азербайджана.

«Сотрудники Джалилабадского РОП изъяли у ранее судимого жителя Джалилабада Этибара Вердиева 3,36 кг героина, упакованного в три полиэтиленовых кулька», - отмечается в информации.

В целом, за последние двое суток азербайджанские полицейские изъяли из незаконного оборота около 6 кг героина: еще 1,2 кг было обнаружено у ранее судимого жителя поселка Забрат Р.Агаева, по полкило - у Б.Ахундова и А.Мамедова.

Р.Бабаев

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Тэги: ГЕРОИН, МВД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]