Полиция изъяла у ранее судимого жителя юга Азербайджана около 3,5 кг героина

Около 3,5 кг героина изъяли сотрудники полиции Джалилабадского района у ранее судимого местного жителя, отмечается в пятницу в хронике происшествий Министерства внутренних дел Азербайджана.
«Сотрудники Джалилабадского РОП изъяли у ранее судимого жителя Джалилабада Этибара Вердиева 3,36 кг героина, упакованного в три полиэтиленовых кулька», - отмечается в информации.
В целом, за последние двое суток азербайджанские полицейские изъяли из незаконного оборота около 6 кг героина: еще 1,2 кг было обнаружено у ранее судимого жителя поселка Забрат Р.Агаева, по полкило - у Б.Ахундова и А.Мамедова.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»