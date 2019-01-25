Полиция изъяла у ранее судимого жителя юга Азербайджана около 3,5 кг героина

Около 3,5 кг героина изъяли сотрудники полиции Джалилабадского района у ранее судимого местного жителя, отмечается в пятницу в хронике происшествий Министерства внутренних дел Азербайджана.

«Сотрудники Джалилабадского РОП изъяли у ранее судимого жителя Джалилабада Этибара Вердиева 3,36 кг героина, упакованного в три полиэтиленовых кулька», - отмечается в информации.

В целом, за последние двое суток азербайджанские полицейские изъяли из незаконного оборота около 6 кг героина: еще 1,2 кг было обнаружено у ранее судимого жителя поселка Забрат Р.Агаева, по полкило - у Б.Ахундова и А.Мамедова.

Р.Бабаев