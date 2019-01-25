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Спорт 25.01.2019 14:59

АФФА в начале марта проведет отчетную конференцию и заседание Исполкома

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) проведет 4 марта отчетную конференцию и заседание исполнительного комитета, сообщает пресс-служба ассоциации.

В повестку конференции АФФА включены: обсуждение отчета о деятельности, представленной президентом федерации; утверждение финансового отчета; рассмотрение отчета независимого аудитора и Инспекционно-ревизионного комитета АФФА; утверждение бюджета на следующий год; выборы на вакантные места и другие актуальные вопросы.

Ф.Исазаде

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]