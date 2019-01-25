АФФА в начале марта проведет отчетную конференцию и заседание Исполкома

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) проведет 4 марта отчетную конференцию и заседание исполнительного комитета, сообщает пресс-служба ассоциации.
В повестку конференции АФФА включены: обсуждение отчета о деятельности, представленной президентом федерации; утверждение финансового отчета; рассмотрение отчета независимого аудитора и Инспекционно-ревизионного комитета АФФА; утверждение бюджета на следующий год; выборы на вакантные места и другие актуальные вопросы.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»