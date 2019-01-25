Казахстан ратифицировал поправки в договор о присоединении Киргизии к ЕАЭС

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О ратификации протокола о внесении изменения в договор о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 23 декабря 2014 года", сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно статье 8 договора о присоединении Киргизии к ЕАЭС, срок действующих нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин определен до 12 августа 2018 года. Данный протокол продлевает дату указанных действующих нормативов до 31 декабря 2019 года, пояснял ранее в мажилисе министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов.

По данным министра, вышеуказанные нормативы составляют для Армении 1,22%, для Белоруссии - 4,56%, для Казахстана - 7,055%, для Киргизии - 1,9%, для РФ - 85,26%.