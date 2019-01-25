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СНГ 25.01.2019 17:10

Казахстан ратифицировал поправки в договор о присоединении Киргизии к ЕАЭС

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О ратификации протокола о внесении изменения в договор о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 23 декабря 2014 года", сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно статье 8 договора о присоединении Киргизии к ЕАЭС, срок действующих нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин определен до 12 августа 2018 года. Данный протокол продлевает дату указанных действующих нормативов до 31 декабря 2019 года, пояснял ранее в мажилисе министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов.

По данным министра, вышеуказанные нормативы составляют для Армении 1,22%, для Белоруссии - 4,56%, для Казахстана - 7,055%, для Киргизии - 1,9%, для РФ - 85,26%.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ, ЕАЭС, РАТИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]