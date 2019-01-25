Столтенберг охарактеризовал заседание Совета РФ-НАТО как успешное и полезное

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал успешным, профессиональным и полезным заседание Совета Россия-НАТО, состоявшееся в пятницу в Брюсселе.

"У нас только что прошла встреча совета России-НАТО, это наша первая встреча в этом году и девятая с 2016 года. Это была успешная, полезная и профессиональная встреча, на которой мы обсуждали две важные темы - Украину и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - заявил он по итогам встречи.