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Дальнее зарубежье 25.01.2019 17:39

Болгария уточнила спрос на будущие мощности для транспорта газа "Турецкого потока"

Болгария скорректирует условия бронирования будущих газотранспортных мощностей, по которым может транспортироваться газ из черноморской магистрали "Турецкий поток", сообщает национальная газотранспортная компания Bulgartransgaz.

В ходе сбора заявок на новые мощности зарегистрировались 4 участника. Из них трое представили обязывающие заявки. В том числе на вход в Болгарию из Турции поданы заявки на 100% будущей заявленной мощности, а вот на границе Болгарии и Сербии - только на 90% (а требуется подтверждение на все 100% будущих объемов).

Теперь Bulgartransgaz скорректирует выставляемые мощности и пересчитает тарифы на их использование.

Не позднее 28 января будут объявлены новые условия бронирования, а завершение приема обязывающих заявок по-прежнему назначено на 31 января.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПА, ГАЗОПРОВОД, БОЛГАРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]