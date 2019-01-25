Болгария скорректирует условия бронирования будущих газотранспортных мощностей, по которым может транспортироваться газ из черноморской магистрали "Турецкий поток", сообщает национальная газотранспортная компания Bulgartransgaz.

В ходе сбора заявок на новые мощности зарегистрировались 4 участника. Из них трое представили обязывающие заявки. В том числе на вход в Болгарию из Турции поданы заявки на 100% будущей заявленной мощности, а вот на границе Болгарии и Сербии - только на 90% (а требуется подтверждение на все 100% будущих объемов).

Теперь Bulgartransgaz скорректирует выставляемые мощности и пересчитает тарифы на их использование.

Не позднее 28 января будут объявлены новые условия бронирования, а завершение приема обязывающих заявок по-прежнему назначено на 31 января.