Три четверти россиян дают положительную оценку деятельности ЕАЭС - опрос

Доля граждан РФ, положительно оценивающих деятельность Евразийского экономического союза (ЕАЭС), с момента подписания договора о создании этого интеграционного объединения в 2014 году увеличилась на 6 процентных пунктов и составила 76%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".
Согласно данным социологического исследования, 7% россиян придерживаются противоположной точки зрения, а 17% респондентов затрудняются определиться со своим отношением к ЕАЭС.
По оценке ВЦИОМ, 39% опрошенных считают, что ЕАЭС должен быть совершенно новым объединением со своей формой и принципами работы, а 28% респондентов видят в этом интеграционном объединении восстановление Советского Союза в новой форме при политической независимости стран-участниц.
Почти каждый десятый россиянин (9%) предполагает, что союз должен стать аналогом ЕС, а 6% респондентов считают, что ЕАЭС России не нужен.
"Положительные последствия деятельности Евразийского экономического союза 40% респондентов видят в развитии российской экономики (22%), улучшении уровня жизни (19%), появлении более дешевых и качественных товаров (18%), безвизовом въезде граждан России во все страны-участницы союза (16%), увеличении количества рабочих мест за счет возможности работать в одной из стран-участниц союза (16%)", - отмечают в ВЦИОМ.
"Евразийский интеграционный проект в последние годы несколько ушёл из фокуса внимания россиян, но отношение к нему остаётся позитивным. России нужны союзники, они усиливают нас и помогают нашей экономике развиваться - таково общее мнение. "Евразоптимистов" значимо больше "евразскептиков". Ход - за политиками", - комментирует данные опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, которого цитирует пресс-служба социологического центра.
Инициативный всероссийский опрос был проведен 23 января среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»