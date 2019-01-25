Следующим главой Банка Англии тоже может быть иностранец - министр финансов

Следующим главой Банка Англии после канадца Марка Карни, уходящего в отставку в конце января 2020 года, тоже может быть иностранец, заявил министр финансов Великобритании Филип Хэммонд в интервью агентству Bloomberg в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.
"Мы будем рассматривать всех возможных кандидатов. Мы хотим собрать максимально разносторонний коллектив. Процесс начнется позднее в этом году", - сказал министр.
Канадец М.Карни возглавил Банк Англии в июле 2013 года. Он является 120-м управляющим британского центробанка и первым иностранцем на этом посту за более чем четыре века его существования.
Ф.Хэммонд весной прошлого года уже упоминал, что министерство финансов может не ограничиться кандидатами-британцами, когда будет искать нового главу Банка Англии. Эта позиция стала предметом жесткой критики со стороны ряда консерваторов, включая депутата парламента Джейкоба Рис-Могга и бывшего члена комитета ЦБ по денежно-кредитной политике (MPC) Эндрю Сентанса.
Сейчас на рынке основным кандидатом в преемники М.Карни среди британцев считается Эндрю Бейли, который возглавляет Управление по контролю над соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA). Также в число претендентов аналитики включают главного экономиста Банка Англии Энди Холдейна и председателя совета директоров британского подразделения банка Santander Шрити Вадеру.
В числе иностранных кандидатов часто упоминаются экс-глава ЦБ Индии Рагурам Раджан и управляющий директор сингапурского ЦБ Рави Менон.
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