За российских туристов в регионе ведется сильная борьба – глава Ассоциации туризма Азербайджана

Азербайджан ожидает в ближайшие годы увеличение туристического потока из Китая, заявил руководитель Ассоциации туризма (AzTA) Нахид Багиров.
«В Китае такое большое население, что при правильном подходе мы можем заполучить туристов из этой страны. Этот рынок созрел для нас, осталось, как говорится, «открыть ворота». Думаю, в ближайшие два года мы увидим рост числа туристов из Китая в Азербайджан», - подчеркнул Н.Багиров в интервью «Москва-Баку».
По его словам, росту китайских туристов будут способствовать активная пиар-кампания и увеличение прямых авиарейсов.
«В свою очередь, Азербайджан может привлекать не только «прямых» туристов, но и тех, кто летит транзитом через нашу страну. Как это делает, например, Турция, сделавшая акцент на развитии своих авиалиний и международных аэропортов. Есть страны с дальним перелетом, пассажиры которых предпочитают на несколько дней задержаться в Стамбуле, а потом продолжить свой путь», - отметил глава АТА.
Н.Багиров подчеркнул, что Баку местом для своего отдыха часто выбирают и россияне, однако, «пока рано говорить о большом потоке российских туристов в Азербайджан».
«Россиян сложно удивить, за них идет сильная борьба в регионе. К тому же налажены прямые авиасообщения из различных регионов РФ в Грузию, Турцию, Дубай, что только усиливает конкуренцию за российских путешественников. Поэтому нам необходимо правильно работать. Россия - это большой «Клондайк» и нужны разные подходы, чтобы привлечь туристов», - сказал он.
В качестве положительных моментов для развития туризма в Азербайджане руководитель Ассоциации назвал наличие Каспийского моря. «Жители северной страны больше предпочитают отдыхать на побережье моря. Морской сезон в Азербайджане длится с мая по сентябрь, а в этот период активизируются европейские страны - Испания, Италия, Греция, Черногория. В этом направлении далеко пошла и Турция, которая помимо услуги в отеле «все включено», предлагает отдыхающим различные виды туризма. К сожалению, у нас пока эта сфера только развивается, поэтому пока рано говорить о большом потоке российских туристов в Азербайджан, мы можем привлечь лишь часть этого рынка», - подчеркнул Н.Багиров.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»