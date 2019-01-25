Россия не демонстрировала готовность вернуться к ДРСМД - Столтенберг

Россия не выражала готовности вернуться к соблюдению условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета Россия-НАТО.
"Реального прогресса на встрече не было, поскольку Россия не продемонстрировала готовность изменить свою позицию", - сказал он на пресс-конференции.
Ранее он назвал встречу полезной и профессиональной. В ходе заседания стороны также обсуждали вопросы, связанные с Украиной.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»