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СНГ 25.01.2019 18:18

Россия не демонстрировала готовность вернуться к ДРСМД - Столтенберг

Россия не выражала готовности вернуться к соблюдению условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета Россия-НАТО.

"Реального прогресса на встрече не было, поскольку Россия не продемонстрировала готовность изменить свою позицию", - сказал он на пресс-конференции.

Ранее он назвал встречу полезной и профессиональной. В ходе заседания стороны также обсуждали вопросы, связанные с Украиной.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, ДРСМД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]