Болгария выдала России наркоторговца

Генеральная прокуратура РФ сообщает об экстрадиции из Болгарии россиянина, покупавшего наркотики с целью сбыта в Тюмени.

"Сегодня, 25 января 2019 года, по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации состоялась экстрадиция из Республики Болгарии россиянина Вангела Радева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "г" ч. 3 ст. 228.1 (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, в апреле 2012 года в Тюмени В.Радев заказал и получил через почтовое отделение запрещенное к обороту на территории РФ наркотическое средство массой 199,41 грамм, что является особо крупным размером.

Кроме того, добавили в Генпрокуратуре, В.Радев "приобрел запрещенное к обороту на территории Российской Федерации наркотическое средство массой 17,65 грамм, что также является особо крупным размером, которое хранил в принадлежащем ему автомобиле с целью незаконного сбыта".

"Поскольку Радев скрылся от следствия, он был объявлен в розыск. В декабре 2018 года в связи с установлением его местонахождения на территории Болгарии, Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в компетентные органы данного государства запрос о его выдаче, который был удовлетворен в январе 2019 года", - сказали в пресс-службе.