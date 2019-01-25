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Инфраструктура и тендеры 25.01.2019 16:20

AccessBank объявляет тендер на приобретение ИТ- оборудования.

AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере.

Тендер объявлен на приобретение аппаратов SIP Phones.

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу [email protected] либо по номеру: (+994 55) 201 07 98 для получения подробной информации.

Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: 31 января 2019 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]