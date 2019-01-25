AccessBank объявляет тендер на приобретение ИТ- оборудования.

AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере.
Тендер объявлен на приобретение аппаратов SIP Phones.
Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу [email protected] либо по номеру: (+994 55) 201 07 98 для получения подробной информации.
Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: 31 января 2019 года.
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Этап Республиканской олимпиада по русскому языку и литературе прошел в Пираллахинском районе города Баку
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»