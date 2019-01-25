АФФА готовит short list кандидатов на пост главного тренера сборной

Список кандидатов, которые могут возглавить сборную Азербайджана по футболу, будет подготовлен в ближайшее время, сообщает пресс-служба Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

«Продолжается процесс обсуждения кандидатов, связанный с назначением на вакантное место главного тренера национальной команды Азербайджана. В ближайшее время предусмотрена подготовка шорт листа (short list) кандидатов», - отмечается в сообщении.

АФФА подчеркивает, что в течение последних недель были проведены встречи с тренерами из различных стран.

«Список, который будет подготовлен с учетом рекомендаций Тренерского комитета АФФА, потом представят руководству и Исполнительному комитету Ассоциации», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 8 декабря 2018 года в отставку с поста главного тренера сборной Гурбан Гурбанов, который принял решение сосредоточиться на работе в ФК «Карабах». Он возглавил национальную команду Азербайджана в ноябре 2017 года, сменив на этом посту хорватского специалиста Роберта Просинечки.

Р.Бабаев