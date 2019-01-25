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Регион 25.01.2019 19:12

Медведев и Пашинян обсудили в Москве российско-армянское сотрудничество в сфере экономики

Переговоры премьер-министров России и Армении Дмитрия Медведева и Никола Пашиняна прошли 25 января в Москве, сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества и другие аспекты взаимодействия", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что встреча состоялась по просьбе армянской стороны.

Н.Пашинян находится в Москве с рабочим визитом. Ранее в пятницу он посетил штаб-квартиру Евразийской экономической комиссии и выступил с речью в связи с переходом председательства в органах ЕврАзЭС к Армении.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]