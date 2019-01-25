Медведев и Пашинян обсудили в Москве российско-армянское сотрудничество в сфере экономики

Переговоры премьер-министров России и Армении Дмитрия Медведева и Никола Пашиняна прошли 25 января в Москве, сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества и другие аспекты взаимодействия", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что встреча состоялась по просьбе армянской стороны.

Н.Пашинян находится в Москве с рабочим визитом. Ранее в пятницу он посетил штаб-квартиру Евразийской экономической комиссии и выступил с речью в связи с переходом председательства в органах ЕврАзЭС к Армении.