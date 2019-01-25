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СНГ 25.01.2019 19:33

Казахстан ратифицировал соглашение с Таджикистаном о миграции, направленное на пресечение двойного гражданства

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области миграции", сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

Соглашение между странами о сотрудничестве в области миграции было подписано 14 марта 2018 года в Астане. Его основной целью является осуществление сотрудничества в области миграции, защиты прав граждан государства одной стороны, находящихся на территории государства другой стороны, в том числе информационное взаимодействие.

Ратификация соглашения позволит создать благоприятные условия для обмена сведениями по урегулированию миграционных процессов. Предполагается обмен статистической, правовой и научно-методической информацией, обмен сведениями о гражданах сторон, находящихся на территориях государств.

Аналогичные соглашения планируется подписать с Россией, Азербайджаном, Туркменистаном, Киргизией, Арменией и Грузией.

Всего, по данным МВД, за 11 месяцев 2018 года в Казахстан въехало 492 тыс. граждан Таджикистана, из них прошли регистрацию 56 тыс. человек. Остальные въехали по служебным или частным делам, включая 10 тыс. туристов.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТАДЖИКИСТАН, МИГРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]