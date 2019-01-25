Казахстан ратифицировал соглашение с Таджикистаном о миграции, направленное на пресечение двойного гражданства

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области миграции", сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.
Соглашение между странами о сотрудничестве в области миграции было подписано 14 марта 2018 года в Астане. Его основной целью является осуществление сотрудничества в области миграции, защиты прав граждан государства одной стороны, находящихся на территории государства другой стороны, в том числе информационное взаимодействие.
Ратификация соглашения позволит создать благоприятные условия для обмена сведениями по урегулированию миграционных процессов. Предполагается обмен статистической, правовой и научно-методической информацией, обмен сведениями о гражданах сторон, находящихся на территориях государств.
Аналогичные соглашения планируется подписать с Россией, Азербайджаном, Туркменистаном, Киргизией, Арменией и Грузией.
Всего, по данным МВД, за 11 месяцев 2018 года в Казахстан въехало 492 тыс. граждан Таджикистана, из них прошли регистрацию 56 тыс. человек. Остальные въехали по служебным или частным делам, включая 10 тыс. туристов.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»