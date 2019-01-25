Проблема ракет средней и меньшей дальности теперь касается не только РФ и США, и Москва это понимает - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ракеты средней и меньшей дальности в настоящее время производятся целым рядом стран, и эта ситуация, по его словам, беспокоит Москву.

"Различные российские военачальники публично несколько раз выказывали озабоченность по поводу ДРСМД. Так как договор, по их мнению, ограничивает их возможности реагирования на разработку ракет средней дальности... в таких странах как Индия, Китай, Пакистан, Иран, а также Северная Корея", - сказал Й.Столтенберг в пятницу на пресс-конференции.

Он напомнил, что "это несколько раз объявлялось публично как президентом Путиным, так и российскими военным командованием".

20 октября 2018 ода президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона нарушает положения договора, производя ракеты 9М729. 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием за 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729. Ультиматум истекает 2 февраля, после чего США, как заявил М.Помпео, приостановят участие в ДРСМД, если Россия не выполнит требование Вашингтона.

В минувшую среду Минобороны России провело в подмосковном парке "Патриот" брифинг, на котором иностранным военным атташе и журналистам продемонстрировали ракету. В ходе брифинга российские военные в очередной раз заявили, что Россия "привержена безусловному выполнению Договора о РСМД".

Крылатая ракета 9М729 является модернизированным вариантом ракеты 9М728, которая входит в состав комплекса "Искандер-М".