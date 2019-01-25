Проблема ракет средней и меньшей дальности теперь касается не только РФ и США, и Москва это понимает - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ракеты средней и меньшей дальности в настоящее время производятся целым рядом стран, и эта ситуация, по его словам, беспокоит Москву.
"Различные российские военачальники публично несколько раз выказывали озабоченность по поводу ДРСМД. Так как договор, по их мнению, ограничивает их возможности реагирования на разработку ракет средней дальности... в таких странах как Индия, Китай, Пакистан, Иран, а также Северная Корея", - сказал Й.Столтенберг в пятницу на пресс-конференции.
Он напомнил, что "это несколько раз объявлялось публично как президентом Путиным, так и российскими военным командованием".
20 октября 2018 ода президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона нарушает положения договора, производя ракеты 9М729. 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием за 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729. Ультиматум истекает 2 февраля, после чего США, как заявил М.Помпео, приостановят участие в ДРСМД, если Россия не выполнит требование Вашингтона.
В минувшую среду Минобороны России провело в подмосковном парке "Патриот" брифинг, на котором иностранным военным атташе и журналистам продемонстрировали ракету. В ходе брифинга российские военные в очередной раз заявили, что Россия "привержена безусловному выполнению Договора о РСМД".
Крылатая ракета 9М729 является модернизированным вариантом ракеты 9М728, которая входит в состав комплекса "Искандер-М".
Пашинян о встрече с Алиевым: Беседа с президентом Азербайджана в Давосе была неофициальной, никаких результатов не предполагалось
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 21 нарушение - Минобороны Азербайджана
Мэрия Баку отказала оппозиции в проведении митинга в субботу
Единственный региональный банк в Азербайджане в 2018г увеличил активы на 46%
AccessBank объявляет тендер на приобретение ИТ- оборудования.
Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в 2018г увеличились на 26%
АФФА готовит short list кандидатов на пост главного тренера сборной
За российских туристов в регионе ведется сильная борьба – глава Ассоциации туризма Азербайджана
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Вносятся изменения в стоимость проезда на электричках Баку-Сумгайыт-Баку
Этап Республиканской олимпиада по русскому языку и литературе прошел в Пираллахинском районе города Баку
В Баку состоялась встреча жителей блокадного Ленинграда с молодежью
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»