Рапота надеется на скорейшее подписание Москвой и Минском соглашения о взаимном признании виз

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота рассчитывает, что стороны в ближайшее время подпишут межправсоглашение о взаимном признании виз.

"У меня прогноз самый оптимистичный, потому что документ отработан", - заявил Г.Рапота журналистам в пятницу в Минске.

По его словам, в настоящее время белорусская сторона вносит последние штрихи в документ.

При этом госсекретарь заметил, что стороны могут подписать документ как в рамках двусторонних контактов министров иностранных дел, так и приурочить к какому-либо мероприятию, например, к встрече премьеров стран ЕАЭС.

"Главное, чтобы оно (соглашение - ИФ) было подписано", - добавил Г.Рапота.

Касаясь темы отмены роуминга в Союзном государстве, он заявил, что "работа идет".

"Сейчас (стороны - ИФ) большой путь прошли - и правительственный аппарат, и министерства. И сейчас они уже конкретно отрабатывают эту тематику", - сказал госсекретарь СГ.

"У меня тоже достаточно оптимистичный прогноз по этой теме, но не думаю, что это произойдет быстро, так как затрагивает экономику и там придется рихтовать детали экономического свойства", - резюмировал Г.Рапота.

Как сообщалось, подписание соглашения о взаимном признании виз анонсировалось обеими сторонами 13 декабря в рамках заседания Совмина Союзного государства, однако из-за того, что Белоруссия не успела завершить внутригосударственные процедуры, подписание документа было отложено.

Соглашение предполагает, что лица, которые имеют визу одной страны, могут въезжать, выезжать и пребывать на территории другой стороны в течение срока действия визы. Если иностранец имеет белорусскую визу, то он сможет въехать по ней и пребывать на территории Российской Федерации в течение срока ее действия.

Кроме того, после подписания соглашения о взаимном признании виз российская сторона обещает снять контроль в своих аэропортах на рейсах из Белоруссии.

Документ также предусматривает интеграцию информационных ресурсов: компетентные органы Белоруссии и России будут обмениваться сведениями о пересечении границы, о выданных визах, аннулированных визах, разрешениях на временное либо постоянное проживание.