Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9323 RUR   0.0256 GBR   2.2017 TRY   0.3181

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.13 0.51 Brent 61.09 -0.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 27 Янв 12° 28 Янв

СНГ 25.01.2019 19:42

Рапота надеется на скорейшее подписание Москвой и Минском соглашения о взаимном признании виз

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота рассчитывает, что стороны в ближайшее время подпишут межправсоглашение о взаимном признании виз.

"У меня прогноз самый оптимистичный, потому что документ отработан", - заявил Г.Рапота журналистам в пятницу в Минске.

По его словам, в настоящее время белорусская сторона вносит последние штрихи в документ.

При этом госсекретарь заметил, что стороны могут подписать документ как в рамках двусторонних контактов министров иностранных дел, так и приурочить к какому-либо мероприятию, например, к встрече премьеров стран ЕАЭС.

"Главное, чтобы оно (соглашение - ИФ) было подписано", - добавил Г.Рапота.

Касаясь темы отмены роуминга в Союзном государстве, он заявил, что "работа идет".

"Сейчас (стороны - ИФ) большой путь прошли - и правительственный аппарат, и министерства. И сейчас они уже конкретно отрабатывают эту тематику", - сказал госсекретарь СГ.

"У меня тоже достаточно оптимистичный прогноз по этой теме, но не думаю, что это произойдет быстро, так как затрагивает экономику и там придется рихтовать детали экономического свойства", - резюмировал Г.Рапота.

Как сообщалось, подписание соглашения о взаимном признании виз анонсировалось обеими сторонами 13 декабря в рамках заседания Совмина Союзного государства, однако из-за того, что Белоруссия не успела завершить внутригосударственные процедуры, подписание документа было отложено.

Соглашение предполагает, что лица, которые имеют визу одной страны, могут въезжать, выезжать и пребывать на территории другой стороны в течение срока действия визы. Если иностранец имеет белорусскую визу, то он сможет въехать по ней и пребывать на территории Российской Федерации в течение срока ее действия.

Кроме того, после подписания соглашения о взаимном признании виз российская сторона обещает снять контроль в своих аэропортах на рейсах из Белоруссии.

Документ также предусматривает интеграцию информационных ресурсов: компетентные органы Белоруссии и России будут обмениваться сведениями о пересечении границы, о выданных визах, аннулированных визах, разрешениях на временное либо постоянное проживание.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ВИЗЫ, ПРИЗНАНИЕ


Похожие новости


Поддерживая Белоруссию, РФ помогает себе - Лукашенко Лукашенко не против общей валюты в союзном государстве, но это не должен быть российский рубль России выгодно, если Белоруссия найдет альтернативных поставщиков нефти - посол РФ Лавров рассчитывает на прагматизм решения ситуации с Белоруссией Лукашенко запретил использовать в Белоруссии российскую структуру высшего образования Лукашенко: практически все проблемы в российско-белорусских отношениях решены в приемлемом варианте

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]