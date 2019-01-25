Генсек НАТО проведет в США переговоры с Помпео, Болтоном и Шанаханом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Вашингтон 26-28 января, сообщила в Брюсселе штаб-квартира Североатлантического альянса.

"Во время своего визита генеральный секретарь встретится с государственным секретарем США Майком Помпео, исполняющим обязанности министра обороны Патриком Шанаханом и советником по национальной безопасности Джоном Болтоном", - говорится в коммюнике пресс-службы НАТО.