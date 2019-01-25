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Генсек НАТО проведет в США переговоры с Помпео, Болтоном и Шанаханом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Вашингтон 26-28 января, сообщила в Брюсселе штаб-квартира Североатлантического альянса.

"Во время своего визита генеральный секретарь встретится с государственным секретарем США Майком Помпео, исполняющим обязанности министра обороны Патриком Шанаханом и советником по национальной безопасности Джоном Болтоном", - говорится в коммюнике пресс-службы НАТО.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]