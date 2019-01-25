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Глава британского Минфина не исключил своей отставки в случае Brexit без нового соглашения

Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд в пятницу намекнул, что может покинуть правительство в знак протеста против выхода страны из Европейского союза (Brexit) без заключения нового соглашения.

В интервью BBC Radio 4 на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе он предупредил, что риск такого сценария является очень серьезным, поскольку до плановой даты Brexit - 29 марта - остается всего девять недель.

На прямой вопрос журналистов BBC, подаст ли он в отставку в случае неупорядоченного Brexit, Ф.Хэммонд не исключил такой вариант, однако добавил, что "многое будет зависеть от конкретных обстоятельств".

"Совершенно ясно, что я не считаю выход без нового соглашения ответственным решением, но признаю, что потенциально это будет дефолтное состояние", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что Ф.Хэммонд надеется, что ЕС может пойти на компромисс по поводу соглашения о Brexit таким образом, чтобы убедить британских парламентариев поддержать его.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕС, BREXIT, ХЭММОНД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]