Глава британского Минфина не исключил своей отставки в случае Brexit без нового соглашения

Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд в пятницу намекнул, что может покинуть правительство в знак протеста против выхода страны из Европейского союза (Brexit) без заключения нового соглашения.
В интервью BBC Radio 4 на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе он предупредил, что риск такого сценария является очень серьезным, поскольку до плановой даты Brexit - 29 марта - остается всего девять недель.
На прямой вопрос журналистов BBC, подаст ли он в отставку в случае неупорядоченного Brexit, Ф.Хэммонд не исключил такой вариант, однако добавил, что "многое будет зависеть от конкретных обстоятельств".
"Совершенно ясно, что я не считаю выход без нового соглашения ответственным решением, но признаю, что потенциально это будет дефолтное состояние", - сказал министр.
Ранее сообщалось, что Ф.Хэммонд надеется, что ЕС может пойти на компромисс по поводу соглашения о Brexit таким образом, чтобы убедить британских парламентариев поддержать его.
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