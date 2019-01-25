Госкомитет по имуществу (ГКИ) Белоруссии опубликовал перечень ОАО, госдоли в которых планируется приватизировать в 2019 году.
Так, предлагается для продажи 49,9% акций крупнейшего белорусского производителя комбайнов и другой сельхозтехники ОАО "Гомсельмаш". Предусмотрено, что в собственности правительства останется 50% плюс 1 акция. Акции "Гомсельмаша" продаются стратегическому инвестору с условием инвестировать не менее $500 млн. Инвестором должна быть компания, занимающая ведущее место в мировом рейтинге производителей сельскохозяйственной техники.
При условии выгодных предложений со стороны инвестора возможно принятие решения о продаже пакета акций до 75% минус 1 акция, сказано в сообщении ГКИ.
Всего в перечень приватизации на 2019 год включены 23 ОАО. Акции 15 ОАО предлагаются для продажи по конкурсу, акции восьми обществ подлежат продаже на аукционе в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".
В частности, белорусские власти готовы продать 99,9% акций ОАО "Управляющая компания холдинг "Горизонт" и 49,9% акций ОАО "БАТЭ" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты" (с сохранением в госсобственности 50% плюс 1 акция).
Условия приватизации "БАТЭ" предусматривают дополнительные инвестиции в размере $80 млн. При согласии инвестора возможен вариант продажи допэмиссии акций с сохранением в госсобственности пакета 50% плюс 1 акция. Условия приватизации "Горизонта" предусматривают внесение инвестиций в размере $30 млн.
24 января посол России в Минске Михаил Бабич заявил, что "Ростсельмаш" в настоящее время не рассматривает возможность покупки акций ОАО "Гомсельмаш". Между тем, в случае обсуждения возможности "Ростсельмаша" в приватизации "Гомсельмаша" М.Бабич пообещал поддержку со стороны властей.
Посол также сообщал, что на правительственном уровне идет обсуждение возможностей расширения доступа продукции "Гомсельмаш" на российский рынок субсидируемых закупок сельзхозтехники.
ОАО "Гомсельмаш" создано в 2013 году на базе завода "Гомсельмаш", основанного в 1930 году. Предприятие выпускает 11 моделей и 39 модификаций зерноуборочной техники.
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