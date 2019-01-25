Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9323 RUR   0.0256 GBR   2.2017 TRY   0.3181

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.13 0.51 Brent 61.09 -0.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 27 Янв 12° 28 Янв

СНГ 25.01.2019 16:54

Власти Белоруссии готовы продать 49,9% акций "Гомсельмаша" при условии инвестирования $500 млн

Госкомитет по имуществу (ГКИ) Белоруссии опубликовал перечень ОАО, госдоли в которых планируется приватизировать в 2019 году.

Так, предлагается для продажи 49,9% акций крупнейшего белорусского производителя комбайнов и другой сельхозтехники ОАО "Гомсельмаш". Предусмотрено, что в собственности правительства останется 50% плюс 1 акция. Акции "Гомсельмаша" продаются стратегическому инвестору с условием инвестировать не менее $500 млн. Инвестором должна быть компания, занимающая ведущее место в мировом рейтинге производителей сельскохозяйственной техники.

При условии выгодных предложений со стороны инвестора возможно принятие решения о продаже пакета акций до 75% минус 1 акция, сказано в сообщении ГКИ.

Всего в перечень приватизации на 2019 год включены 23 ОАО. Акции 15 ОАО предлагаются для продажи по конкурсу, акции восьми обществ подлежат продаже на аукционе в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

В частности, белорусские власти готовы продать 99,9% акций ОАО "Управляющая компания холдинг "Горизонт" и 49,9% акций ОАО "БАТЭ" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты" (с сохранением в госсобственности 50% плюс 1 акция).

Условия приватизации "БАТЭ" предусматривают дополнительные инвестиции в размере $80 млн. При согласии инвестора возможен вариант продажи допэмиссии акций с сохранением в госсобственности пакета 50% плюс 1 акция. Условия приватизации "Горизонта" предусматривают внесение инвестиций в размере $30 млн.

24 января посол России в Минске Михаил Бабич заявил, что "Ростсельмаш" в настоящее время не рассматривает возможность покупки акций ОАО "Гомсельмаш". Между тем, в случае обсуждения возможности "Ростсельмаша" в приватизации "Гомсельмаша" М.Бабич пообещал поддержку со стороны властей.

Посол также сообщал, что на правительственном уровне идет обсуждение возможностей расширения доступа продукции "Гомсельмаш" на российский рынок субсидируемых закупок сельзхозтехники.

ОАО "Гомсельмаш" создано в 2013 году на базе завода "Гомсельмаш", основанного в 1930 году. Предприятие выпускает 11 моделей и 39 модификаций зерноуборочной техники.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРИВАТИЗАЦИЯ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Лукашенко заявил о готовности к приватизации белорусских предприятий иностранными компаниями, но по хорошей цене Лукашенко не исключает приватизацию белорусских колхозов Лукашенко не готов приватизировать Минский завод колесных тягачей менее, чем за $3 млрд Белоруссия не будет торопиться с приватизацией госсобственности - Лукашенко Белоруссия готова поделиться 15-20% "Беларуськалия", но за рыночную стоимость - Лукашенко Белорусский премьер предлагает приватизацию, президент требует "хорошую цену"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]