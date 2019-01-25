Более 350 демонстрантов задержали в Венесуэле за неделю - ООН

Более 350 участников акций протеста задержали в Венесуэле за последнюю неделю, говорится в заявлении, распространенным Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.

"Верховный комиссар и ее сотрудники получили данные о масштабных задержаниях протестующих, более 350 человек, включая 320 только 23 января", - отмечается в заявлении.

Кроме того, "согласно вызывающим доверие местным источникам, минимум 20 человек погибли от пуль сил безопасности или же членов проправительственных вооруженных группировок в ходе демонстраций во вторник и среду, многие люди получили пулевые ранения", отмечается в документе.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила ситуацию с задержаниями и применением насилия в ходе демонстраций, а также призвала к всеобъемлющему расследованию возможных нарушений прав человека госорганами в Венесуэле.

"Любой насильственный инцидент, который приводит к гибели или к травмам, должен стать предметом независимого и беспристрастного расследования, чтобы выяснить, имело ли место чрезмерное применение силы властями", - отмечается в ее заявлении.

М.Бачелет, ранее занимавшая пост президента Чили, призвала все стороны к "немедленному проведению переговоров, чтобы избежать все более взрывоопасной атмосферы" в Венесуэле.

"Я чрезвычайно обеспокоена тем, что ситуация в Венесуэле может быстро выйти из-под контроля и привести к катастрофическим последствиям", - подчеркнула она.

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы считает второй президентский срок Н.Мадуро нелегитимным. 11 января председатель парламента Хуан Гуаидо объявил о готовности взять на себя президентские полномочия и призвал сограждан к массовым протестам против Н.Мадуро. Парламент Венесуэлы также принял декларацию, в которой Н.Мадуро назван "узурпатором".

21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Х.Гуаидо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Затем в Венесуэле последовали массовые антиправительственные акции протеста. 23 января лидер оппозиции Х.Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице - перед тысячами своих сторонников.