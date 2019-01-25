Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9323 RUR   0.0256 GBR   2.2017 TRY   0.3181

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.13 0.51 Brent 61.09 -0.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 27 Янв 12° 28 Янв

Регион 25.01.2019 20:10

Адвокаты экс-генсека ОДКБ Хачатурова обратятся в ЕСПЧ в связи с его арестом

Адвокаты бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.

"Кассационный суд (в Армении - ИФ) отказался принять в производство жалобу против решения суда первой инстанции об аресте Ю.Хачатурова. Суд отказался принять к сведению, что арест не может быть оправданным, если его связь с выдвинутым обвинением не подтверждена, а также не учел вопросы, связанные с дипломатической неприкосновенностью", - сказал адвокат Мигран Погосян армянским СМИ.

По его словам, в жалобе отмечалось, что в распространенной записи телефонного разговора директор Службы национальной безопасности и глава Специальной следственной службы Армении обсуждают арест Ю.Хачатурова, заявляя: "пусть арестуют, потом начнет говорить".

"Получается, что арест Ю.Хачатурова не имеет никакой связи с правосудием. Местные судебные инстанции уже исчерпаны. Мы обратимся в ЕСПЧ", - отметил М.Погосян.

28 июля 2018 года Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.

Ранее в YouTube были опубликованы две аудиозаписи телефонного разговора глав СНБ и ССС, а также премьер-министра Армении.

На ней собеседники обсуждают вопросы о задержании Ю.Хачатурова, реакцию России, арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

Р.Кочаряну, Ю.Хачатурову и экс-министру обороны Микаелу Арутюняну в конце июля 2018 года были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года, когда в результате столкновения между правоохранителями и протестующими против итогов президентских выборов демонстрантами погибли десять человек, более 250 человек получили ранения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ХАЧАТУРОВ, СУД, ЕСПЧ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]