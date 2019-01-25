Адвокаты экс-генсека ОДКБ Хачатурова обратятся в ЕСПЧ в связи с его арестом

Адвокаты бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.
"Кассационный суд (в Армении - ИФ) отказался принять в производство жалобу против решения суда первой инстанции об аресте Ю.Хачатурова. Суд отказался принять к сведению, что арест не может быть оправданным, если его связь с выдвинутым обвинением не подтверждена, а также не учел вопросы, связанные с дипломатической неприкосновенностью", - сказал адвокат Мигран Погосян армянским СМИ.
По его словам, в жалобе отмечалось, что в распространенной записи телефонного разговора директор Службы национальной безопасности и глава Специальной следственной службы Армении обсуждают арест Ю.Хачатурова, заявляя: "пусть арестуют, потом начнет говорить".
"Получается, что арест Ю.Хачатурова не имеет никакой связи с правосудием. Местные судебные инстанции уже исчерпаны. Мы обратимся в ЕСПЧ", - отметил М.Погосян.
28 июля 2018 года Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.
Ранее в YouTube были опубликованы две аудиозаписи телефонного разговора глав СНБ и ССС, а также премьер-министра Армении.
На ней собеседники обсуждают вопросы о задержании Ю.Хачатурова, реакцию России, арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна.
Р.Кочаряну, Ю.Хачатурову и экс-министру обороны Микаелу Арутюняну в конце июля 2018 года были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года, когда в результате столкновения между правоохранителями и протестующими против итогов президентских выборов демонстрантами погибли десять человек, более 250 человек получили ранения.
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