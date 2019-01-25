Единственный региональный банк в Азербайджане в 2018г увеличил активы на 46%

Азербайджанский Naxcivanbank увеличил в 2018 году активы на 46,1% - до 196,541 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель на 31 декабря 2018 года составил 64,855 млн манатов.

Обязательства банка равны 118,357 млн манатов (рост на 88,4%), депозиты - 75,509 млн манатов, в том числе вклады населения – 16,169 млн манатов.

Капитал банка на конец отчетного периода равен 78 млн 183,92 тыс. манатов (рост на 9%), уставный капитал – 67,83 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в 2018 году составила 5 млн 428,91 тыс. манатов.

Naxcivanbank лицензию на деятельность получил в августе 2008 года. Акционерами банка являются физические лица.

А.Мамедов