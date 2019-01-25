Единственный региональный банк в Азербайджане в 2018г увеличил активы на 46%

Азербайджанский Naxcivanbank увеличил в 2018 году активы на 46,1% - до 196,541 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.
Кредитный портфель на 31 декабря 2018 года составил 64,855 млн манатов.
Обязательства банка равны 118,357 млн манатов (рост на 88,4%), депозиты - 75,509 млн манатов, в том числе вклады населения – 16,169 млн манатов.
Капитал банка на конец отчетного периода равен 78 млн 183,92 тыс. манатов (рост на 9%), уставный капитал – 67,83 млн манатов (не изменился).
Чистая прибыль банка по итогам деятельности в 2018 году составила 5 млн 428,91 тыс. манатов.
Naxcivanbank лицензию на деятельность получил в августе 2008 года. Акционерами банка являются физические лица.
А.Мамедов
Пашинян о встрече с Алиевым: Беседа с президентом Азербайджана в Давосе была неофициальной, никаких результатов не предполагалось
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 21 нарушение - Минобороны Азербайджана
Мэрия Баку отказала оппозиции в проведении митинга в субботу
Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в 2018г увеличились на 26%
АФФА готовит short list кандидатов на пост главного тренера сборной
За российских туристов в регионе ведется сильная борьба – глава Ассоциации туризма Азербайджана
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Казахстан ратифицировал поправки в договор о присоединении Киргизии к ЕАЭС
Отец лидера венесуэльской оппозиции гордится сыном и призывает военных занять "правильную" сторону
Власти Белоруссии готовы продать 49,9% акций "Гомсельмаша" при условии инвестирования $500 млн
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Вносятся изменения в стоимость проезда на электричках Баку-Сумгайыт-Баку
Этап Республиканской олимпиада по русскому языку и литературе прошел в Пираллахинском районе города Баку
В Баку состоялась встреча жителей блокадного Ленинграда с молодежью
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»