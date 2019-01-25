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Финансы 25.01.2019 17:04

Единственный региональный банк в Азербайджане в 2018г увеличил активы на 46%

Азербайджанский Naxcivanbank увеличил в 2018 году активы на 46,1% - до 196,541 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель на 31 декабря 2018 года составил 64,855 млн манатов.

Обязательства банка равны 118,357 млн манатов (рост на 88,4%), депозиты - 75,509 млн манатов, в том числе вклады населения – 16,169 млн манатов.

Капитал банка на конец отчетного периода равен 78 млн 183,92 тыс. манатов (рост на 9%), уставный капитал – 67,83 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в 2018 году составила 5 млн 428,91 тыс. манатов.

Naxcivanbank лицензию на деятельность получил в августе 2008 года. Акционерами банка являются физические лица.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]