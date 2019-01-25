Германия признает Гуаидо временным президентом Венесуэлы, если не будут проведены честные выборы, заявляют в Берлине

ФРГ поддерживает лидера венесуэльской оппозиции и главу Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо и готово признать его временным главой государства, если в ближайшее время в стране не будут проведены выборы, сообщил в пятницу представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Венесуэле нужен шанс вернуться к демократии. В рамках консультаций в ЕС правительство (Германии - ИФ) выскажется за то, чтобы признать временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо в случае, если такие свободные и честные выборы не будут проведены в ближайшем будущем", - приводит радиостанция "Дойче велле" слова Ш.Зайберт.

По его словам, Николас Мадуро не может считать себя легитимным президентом, поскольку последние выборы прошли не по демократическим стандартам. "Венесуэле нужны свободные и справедливые выборы", - подчеркнул Ш.Зайберт.

Он отметил, что ситуация в Венесуэле вызывает "беспокойство" руководства ФРГ.

"Невозможно дальше игнорировать призыв миллионов жителей Венесуэлы к демократии, к возможности самим определить судьбу страны на честных и справедливых выборах", - заявил Ш.Зайберт.

Накануне глава МИД ФРГ Хайко Маас также высказал слова поддержки Х.Гуаидо. "Мы не сохраняем нейтралитет по этому вопросу, а поддерживаем то, что там делает Гуаидо", - заявил он.