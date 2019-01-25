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Туризм 25.01.2019 17:23

Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в 2018г увеличились на 26%

Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в 2018 годe составили 359,4 млн манатов, что на 26,3% превышает показатель 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

«66,9% доходов были получены за счет сдачи номеров, 24% - от продажи напитков и продуктов питания, 3,3% - за счет оказания лечебных и оздоровительных услуг, 5,8% - от оказания других услуг», - отметили в Госкомстате.

В целом, в отчетном году туристы в Азербайджане совершили 3 млн 2,6 тыс. ночевок в гостиницах (рост на 15,9%). При этом основное число ночевок пришлось на гостиницы Баку – 59,1% от общего числа. В Габале этот показатель составил 10,4%, Хачмазе – 5,4%, Нафталане – 4,1%, Губе – 3,8%, Гусарах – 3,6%, Нахчыванской Автономной Республике, Гяндже, Гахе по 0,9%.

При этом 2 млн 49,7 тыс. (рост на 20,3%) или 68,3% всех ночевок были совершены иностранными гражданами или лицами без гражданства, из которых 13,8% приходится на туристов из ОАЭ, 11,3% - России, 8,8% - Саудовской Аравии, 4,9% - Ирана, 4,3% - Турции, 4,2% - Индии, 3,1% - Израиля, 3,1% - Кувейта, 2,7% - Ирака , по 2,6% -Великобритании и США, 2,5% - Пакистана, 2,4% - Катара, 2,2% - Пакистана, 1,6% - Казахстана, 1,3% - Омана, 1,2% - Германии, остальное - других стран.

По данным статистики, в 2018 году средний уровень загрузки отелей по республике составил 21,4%, в том числе по Баку – 36,1%, Нафталану – 54,8%, Габале – 37,3%, Агстафе – 32,7%, Шамкиру – 30,4%, Бейлагану – 26,3%.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГОСТИНИЦЫ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]