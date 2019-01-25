Вносятся изменения в стоимость проезда на электричках Баку-Сумгайыт-Баку

С 28 января 2019 года будут внесены определенные изменения в стоимость проезда на электричках Баку-Сумгайыт-Баку.

В целях устранения очередей, возникающих у билетных касс, киосков, а также возле турникетов во время посадки на электрички Баку-Сумгайыт-Баку, наряду с бумажными билетами, используются электронные пластиковые карты, обеспечивающие пассажирам свободный проход через турникеты без потери времени.

Учитывая возникновение у пассажиров с бумажными билетами (в связи с быстрым их изнашиванием) проблем при проходе через турникеты, а также в целях полного устранения очередей у билетных касс и киосков, еще большего привлечения пассажиров к использованию пластиковых карт, и тем самым, обеспечения удобства пассажиров в поездках, будет введена разница в цене между бумажными билетами и пластиковыми картами.

Помимо этого, в целях приведения в соответствие спроса и предложения будут упорядочены тарифы на проезд в вагонах бизнес-класса этих электричек.