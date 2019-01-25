Парламент Греции ратифицировал соглашение о переименовании Македонии

Греческий парламент на голосовании в пятницу одобрил соглашение о переименовании бывшей югославской республики Македония в Республику Северная Македония, сообщает BBC.

В поддержку соглашения со Скопье высказались 153 греческих парламентария при условии, что для ратификации соглашения необходимо было получить простое большинство - минимум 151 положительный голос.

Это был заключительный этап ратификацией греческой стороной этого соглашения. Таким образом, Македония, ранее ратифицировавшая договор, будет официально переименована в Северную Македонию, что позволит завершить споры с Афинами о названии страны, длившиеся около 30 лет. В результате Македония сможет претендовать на членство в НАТО и ЕС: до сих пор Греция блокировала присоединение Македонии к Североатлантическому альянсу и Евросоюзу как раз из-за споров о названии страны.