Парламент Греции ратифицировал соглашение о переименовании Македонии

Греческий парламент на голосовании в пятницу одобрил соглашение о переименовании бывшей югославской республики Македония в Республику Северная Македония, сообщает BBC.
В поддержку соглашения со Скопье высказались 153 греческих парламентария при условии, что для ратификации соглашения необходимо было получить простое большинство - минимум 151 положительный голос.
Это был заключительный этап ратификацией греческой стороной этого соглашения. Таким образом, Македония, ранее ратифицировавшая договор, будет официально переименована в Северную Македонию, что позволит завершить споры с Афинами о названии страны, длившиеся около 30 лет. В результате Македония сможет претендовать на членство в НАТО и ЕС: до сих пор Греция блокировала присоединение Македонии к Североатлантическому альянсу и Евросоюзу как раз из-за споров о названии страны.
В ООН инициировали расследование по делу об убийстве Хашкаджи
Президент Алиев утвердил правила сдачи в аренду жилых площадей АИКГФ
Пашинян о встрече с Алиевым: Беседа с президентом Азербайджана в Давосе была неофициальной, никаких результатов не предполагалось
Нефть дорожает на опасениях в отношении Венесуэлы, цена Brent выросла до $61,18 за баррель
Сокращенные охранники Азербайджанской ТЭС будут обеспечены работой
Страховщики Азербайджана в 2018г увеличили премии на 31%, выплаты сократились на 6,5%
Президент Азербайджана продлил сроки реализации плана по улучшению жилищных условий семей шехидов
Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в 2018г увеличились на 26%
АФФА готовит short list кандидатов на пост главного тренера сборной
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдамирском районе
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Вносятся изменения в стоимость проезда на электричках Баку-Сумгайыт-Баку
Этап Республиканской олимпиада по русскому языку и литературе прошел в Пираллахинском районе города Баку
В Баку состоялась встреча жителей блокадного Ленинграда с молодежью
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»