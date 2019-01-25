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Дальнее зарубежье 25.01.2019 20:43

Парламент Греции ратифицировал соглашение о переименовании Македонии

Греческий парламент на голосовании в пятницу одобрил соглашение о переименовании бывшей югославской республики Македония в Республику Северная Македония, сообщает BBC.

В поддержку соглашения со Скопье высказались 153 греческих парламентария при условии, что для ратификации соглашения необходимо было получить простое большинство - минимум 151 положительный голос.

Это был заключительный этап ратификацией греческой стороной этого соглашения. Таким образом, Македония, ранее ратифицировавшая договор, будет официально переименована в Северную Македонию, что позволит завершить споры с Афинами о названии страны, длившиеся около 30 лет. В результате Македония сможет претендовать на членство в НАТО и ЕС: до сих пор Греция блокировала присоединение Македонии к Североатлантическому альянсу и Евросоюзу как раз из-за споров о названии страны.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, МАКЕДОНИЯ, НАЗВАНИЕ, ГОЛОСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]