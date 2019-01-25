Испания предлагает ЕС установить конкретный срок, в который в Венесуэле необходимо провести свободные выборы

Правительство Испании в пятницу вынесло на обсуждение ЕС предложение об установлении конкретного срока, в который президент Венесуэлы Николас Мадуро должен будет провести в стране свободные выборы, заявил глава испанского МИД Хосеп Борей.
Если этого не произойдет, то, по его словам, предлагается признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо временным венесуэльским президентом.
"Испания много работала, и мы подталкиваем Европейский союз с учетом серьезных гуманитарных и культурных связей с Венесуэлой", - сказал Х.Борей на пресс-конференции по окончании заседания совета министров.
Он добавил, что представители стран ЕС в пятницу готовят заседание в Брюсселе, на котором главы МИД обсудят предложение Испании.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»