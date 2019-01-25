ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдамирском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 8,8 млн манатов на строительство автодороги Каррар-Багман-Боюк Кянгярли в Кюрдамирском районе.
Автодорога соединит семь населенных пунктов с населением 6 тыс. человек.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»