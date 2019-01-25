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Дальнее зарубежье 25.01.2019 18:13

Госдеп США рекомендовал американским гражданам уезжать из Венесуэлы

Госдеп США предупредил американских граждан в Венесуэле о том, что им следует покинуть эту страну из-за обострения ситуации.

"Гражданам США, находящимся в Венесуэле или путешествующим по ней, следует рассмотреть возможность уехать из страны. Коммерческие рейсы по-прежнему доступны", - говорится в заявлении госдепа, размещенном в Twitter в пятницу.

"У администрации США - ограниченные возможности в том, чтобы предоставлять экстренную помощь гражданам США в Венесуэле", - отмечается в заявлении.

Ранее агентству Associated Press стало известно, что некоторые американские дипломаты и их семьи, находящиеся в Венесуэле, направились в пятницу в аэропорт Каракаса.

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы считает второй президентский срок Н.Мадуро нелегитимным. 11 января председатель парламента Хуан Гуаидо объявил о готовности взять на себя президентские полномочия и призвал сограждан к массовым протестам против Н.Мадуро. Парламент Венесуэлы также принял декларацию, в которой Н.Мадуро назван "узурпатором".

21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Х.Гуаидо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января лидер оппозиции Х.Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице - перед тысячами своих сторонников.

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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, ГРАЖДАНЕ, РЕКОМЕНДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]