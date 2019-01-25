Госдеп США рекомендовал американским гражданам уезжать из Венесуэлы

Госдеп США предупредил американских граждан в Венесуэле о том, что им следует покинуть эту страну из-за обострения ситуации.
"Гражданам США, находящимся в Венесуэле или путешествующим по ней, следует рассмотреть возможность уехать из страны. Коммерческие рейсы по-прежнему доступны", - говорится в заявлении госдепа, размещенном в Twitter в пятницу.
"У администрации США - ограниченные возможности в том, чтобы предоставлять экстренную помощь гражданам США в Венесуэле", - отмечается в заявлении.
Ранее агентству Associated Press стало известно, что некоторые американские дипломаты и их семьи, находящиеся в Венесуэле, направились в пятницу в аэропорт Каракаса.
Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы считает второй президентский срок Н.Мадуро нелегитимным. 11 января председатель парламента Хуан Гуаидо объявил о готовности взять на себя президентские полномочия и призвал сограждан к массовым протестам против Н.Мадуро. Парламент Венесуэлы также принял декларацию, в которой Н.Мадуро назван "узурпатором".
21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Х.Гуаидо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.
Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января лидер оппозиции Х.Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице - перед тысячами своих сторонников.
В ООН инициировали расследование по делу об убийстве Хашкаджи
Президент Алиев утвердил правила сдачи в аренду жилых площадей АИКГФ
Пашинян о встрече с Алиевым: Беседа с президентом Азербайджана в Давосе была неофициальной, никаких результатов не предполагалось
Нефть дорожает на опасениях в отношении Венесуэлы, цена Brent выросла до $61,18 за баррель
Сокращенные охранники Азербайджанской ТЭС будут обеспечены работой
Страховщики Азербайджана в 2018г увеличили премии на 31%, выплаты сократились на 6,5%
Президент Азербайджана продлил сроки реализации плана по улучшению жилищных условий семей шехидов
Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в 2018г увеличились на 26%
АФФА готовит short list кандидатов на пост главного тренера сборной
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдамирском районе
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Вносятся изменения в стоимость проезда на электричках Баку-Сумгайыт-Баку
Этап Республиканской олимпиада по русскому языку и литературе прошел в Пираллахинском районе города Баку
В Баку состоялась встреча жителей блокадного Ленинграда с молодежью
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»