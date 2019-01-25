Госдеп США рекомендовал американским гражданам уезжать из Венесуэлы

Госдеп США предупредил американских граждан в Венесуэле о том, что им следует покинуть эту страну из-за обострения ситуации.

"Гражданам США, находящимся в Венесуэле или путешествующим по ней, следует рассмотреть возможность уехать из страны. Коммерческие рейсы по-прежнему доступны", - говорится в заявлении госдепа, размещенном в Twitter в пятницу.

"У администрации США - ограниченные возможности в том, чтобы предоставлять экстренную помощь гражданам США в Венесуэле", - отмечается в заявлении.

Ранее агентству Associated Press стало известно, что некоторые американские дипломаты и их семьи, находящиеся в Венесуэле, направились в пятницу в аэропорт Каракаса.

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы считает второй президентский срок Н.Мадуро нелегитимным. 11 января председатель парламента Хуан Гуаидо объявил о готовности взять на себя президентские полномочия и призвал сограждан к массовым протестам против Н.Мадуро. Парламент Венесуэлы также принял декларацию, в которой Н.Мадуро назван "узурпатором".

21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Х.Гуаидо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января лидер оппозиции Х.Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице - перед тысячами своих сторонников.