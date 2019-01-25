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Регион 25.01.2019 21:26

Турция готова самостоятельно создать зону безопасности в Сирии - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае необходимости Анкара способна сама установить зону безопасности в Сирии.

"Эта зона должна не защищать террористов, а предотвращать угрозу с сирийской территории. В противном случае Турция сама создаст зону безопасности на территории Сирии", - приводит в пятницу Анатолийское агентство новостей слова Р.Эрдогана.

При этом он выразил надежду, что эта зона будет установлена в ближайшие месяцы.

Президент подчеркнул, что контроль над зоной безопасности должен принадлежать Турции, а другие варианты в Анкаре не рассматривают.

Р.Эрдоган также упомянул турецко-сирийское соглашение от 1998 года, согласно которому, по словам президента, Турция имеет право, не спрашивая чьего-либо разрешения, вести антитеррористическую операцию в Сирии.

"Турецко-сирийское соглашение, подписанное в Адане в 1998 году, дает Анкаре право на проведение военной операции в случае возникновения угрозы с сирийской территории", - сказал Р.Т.Эрдоган.

Он добавил, что "не имеющие отношения к региону" страны пытаются вмешаться в региональную ситуацию, однако их планы обречены на неудачу.

Ранее на этой неделе Р.Т.Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Москвой по вопросу о буферной зоне в Сирии.

"С Россией в этом плане у нас каких-либо проблем не имеется, потому что эти регионы будут очищены от террористических элементов", - сказал Р.Т.Эрдоган на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров в среду.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ЗОНА, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]