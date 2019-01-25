США начали вывозить дипломатов из Венесуэлы - СМИ

Ряд американских дипломатов и их семьи направились в пятницу в аэропорт Каракаса, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на американского чиновника.

Ранее СМИ сообщали, что бюро дипломатической безопасности госдепартамента США приняло решение об отзыве части дипломатов американского посольства в Венесуэле по соображениям безопасности.

В среду лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице - перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

В ответ на это президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. Он дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию. Кроме того, он обратился к "закаленному в боях народу" с призывом "собираться на защиту стабильности родины".

США в ответ заявили, что американское посольство в Венесуэле продолжит работу. В то же время, СМИ сообщали, что бюро дипломатической безопасности госдепартамента США приняло решение об отзыве части дипломатов американского посольства в Венесуэле по соображениям безопасности.

Отмечалось, что посольство США запрашивало у венесуэльской полиции сопровождение для 10 автомобилей.