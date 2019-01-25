США начали вывозить дипломатов из Венесуэлы - СМИ

Ряд американских дипломатов и их семьи направились в пятницу в аэропорт Каракаса, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на американского чиновника.
Ранее СМИ сообщали, что бюро дипломатической безопасности госдепартамента США приняло решение об отзыве части дипломатов американского посольства в Венесуэле по соображениям безопасности.
В среду лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице - перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы.
В ответ на это президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. Он дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию. Кроме того, он обратился к "закаленному в боях народу" с призывом "собираться на защиту стабильности родины".
США в ответ заявили, что американское посольство в Венесуэле продолжит работу. В то же время, СМИ сообщали, что бюро дипломатической безопасности госдепартамента США приняло решение об отзыве части дипломатов американского посольства в Венесуэле по соображениям безопасности.
Отмечалось, что посольство США запрашивало у венесуэльской полиции сопровождение для 10 автомобилей.
В ООН инициировали расследование по делу об убийстве Хашкаджи
Президент Алиев утвердил правила сдачи в аренду жилых площадей АИКГФ
Пашинян о встрече с Алиевым: Беседа с президентом Азербайджана в Давосе была неофициальной, никаких результатов не предполагалось
Болгария уточнила спрос на будущие мощности для транспорта газа "Турецкого потока"
Нефть дорожает на опасениях в отношении Венесуэлы, цена Brent выросла до $61,18 за баррель
Сокращенные охранники Азербайджанской ТЭС будут обеспечены работой
Космический грузовик-рекордсмен "Прогресс" затоплен в Тихом океане
Президент Азербайджана продлил сроки реализации плана по улучшению жилищных условий семей шехидов
Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в 2018г увеличились на 26%
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдамирском районе
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Вносятся изменения в стоимость проезда на электричках Баку-Сумгайыт-Баку
Этап Республиканской олимпиада по русскому языку и литературе прошел в Пираллахинском районе города Баку
В Баку состоялась встреча жителей блокадного Ленинграда с молодежью
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»