В ООН инициировали расследование по делу об убийстве Хашкаджи

ООН начала собственное расследование по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, пишет в пятницу британская газета Independent.

Специальный докладчик ООН внесудебным казням Аньес Калламар в понедельник направится в Стамбул, где приступит к расследованию. Вместе с ней расследованием будут заниматься британский адвокат Хелена Кеннеди и португальский специалист по судебно-медицинской экспертизе Дуарти Нуну Виейра.

Участники расследования изучат предпринятые Турцией и Саудовской Аравией шаги для выявления истины в деле об убийстве журналиста в здании генкоснульства Саудовской Аравии, которое ряд СМИ связывал с саудовским кронпринцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

Оппозиционный саудовский журналист Дж.Хашкаджи, работавший на американское издание Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Расследование по этому делу по-отдельности проводили турецкие и саудовские власти.