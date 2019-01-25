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25.01.2019 22:08

В ООН инициировали расследование по делу об убийстве Хашкаджи

ООН начала собственное расследование по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, пишет в пятницу британская газета Independent.

Специальный докладчик ООН внесудебным казням Аньес Калламар в понедельник направится в Стамбул, где приступит к расследованию. Вместе с ней расследованием будут заниматься британский адвокат Хелена Кеннеди и португальский специалист по судебно-медицинской экспертизе Дуарти Нуну Виейра.

Участники расследования изучат предпринятые Турцией и Саудовской Аравией шаги для выявления истины в деле об убийстве журналиста в здании генкоснульства Саудовской Аравии, которое ряд СМИ связывал с саудовским кронпринцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

Оппозиционный саудовский журналист Дж.Хашкаджи, работавший на американское издание Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Расследование по этому делу по-отдельности проводили турецкие и саудовские власти.

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Тэги: ООН, ХАШКАДЖИ, РАССЛЕДОВАНИЕ, НАЧАЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]