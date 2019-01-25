Сокращенные охранники Азербайджанской ТЭС будут обеспечены работой

Сокращенные сотрудники ООО «Военнизированный охранный отряд», осуществлявшие охрану на территории Азербайджанской ТЭС будут обеспеченны работой.

Соответствующее поручение ОАО «Азерэнержи» дала первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, сообщают официальные СМИ.

Согласно сообщению, часть сотрудников ООО была сокращена после аварии на ТЭС, произошедшей 3 июля 2018 года.

«До прошлогодней аварии на станции территория охранялась охранниками. Теперь ОАО «Азерэнержи» устанавливает систему «умных» камер. Согласно заключению госкомиссии, созданной после аварии, были ликвидированы три поста охраны, и охранять территорию ТЭС было поручено охранной полиции. Кроме того, по периметру станции начались работы по установке ограждения и «умных» камер. Поскольку две части Мингячевирской ГЭС и Мингячевирское водохранилище, в том числе Варваринская ГЭС, охраняются МЧС, то охрана, которая осуществляла ту же работу внутри, была сокращена», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на 3 июля произошла авария на Азербайджанской ТЭС. В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана. В вечерние часы 3 июля Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света.

Одной из основных причин аварии в энергосистеме Азербайджана, произошедшей 3 июля 2018 года, стала неготовность ОАО «Азерэнержи» к аварии на должном уровне, существующие технические и ряд других недочетов в деятельности общества, которые не позволили адекватно отреагировать на случившееся.

К такому заключению пришла специальная Госкомиссия, созданная по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, во главе с первым вице-премьером Ягубом Эюбовым.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов ранее сообщил, что Минэнерго, ОАО «Азерэнержи» заключили контракт с германской VPC на проведение технического аудита Азербайджанской ТЭС, разработки Генплана реабилитации этой станции, а также оптимизации передачи электроэнергии в системе Азерэнержи.

Кроме этого, Минэнерго и Азерэнержи привлекли иностранных экспертов к анализу аварий в энергосистеме, произошедших в 2018 году и подготовке рекомендаций по усилению электросети Азербайджана.

П.Шахбазов подчеркнул, что в течение трех лет планируется также реализовать программу оптимизации и восстановления генерирующих мощностей Азерэнержи, которая охватит все электростанции модульного типа, а также крупные ТЭС – «Шимал», Canub и «Сумгайыт».

А. Мамедов