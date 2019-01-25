Болгария скорректирует условия бронирования будущих газотранспортных мощностей, по которым может транспортироваться газ из черноморской магистрали "Турецкий поток", сообщает национальная газотранспортная компания Bulgartransgaz.

В ходе сбора заявок на новые мощности зарегистрировались 4 участника. Из них трое представили обязывающие заявки. В том числе на вход в Болгарию из Турции поданы заявки на 100% будущей заявленной мощности, а вот на границе Болгарии и Сербии - только на 90% (а требуется подтверждение на все 100% будущих объемов).

Теперь Bulgartransgaz скорректирует выставляемые мощности и пересчитает тарифы на их использование.

Не позднее 28 января будут объявлены новые условия бронирования, а завершение приема обязывающих заявок по-прежнему назначено на 31 января.

Днем ранее - 24 января пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Республики Болгарии Бойко Борисовым. "Обсуждён ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики", - говорилось в кратком заявлении на сайте президента России.

"Газпром" завершил строительство двух ниток морского газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря по 15,75 млрд куб. м газа в год каждая. Одна из ниток предназначена для турецкого рынка, вторая - для европейского. В качестве базового варианта продолжения "Турецкого потока" в Европе рассматривается проект South Stream Lite - через Болгарию, Сербию, Венгрию до Австрии.