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ТЭК 25.01.2019 22:59

Болгария уточнила спрос на будущие мощности для транспорта газа "Турецкого потока"

Болгария скорректирует условия бронирования будущих газотранспортных мощностей, по которым может транспортироваться газ из черноморской магистрали "Турецкий поток", сообщает национальная газотранспортная компания Bulgartransgaz.

В ходе сбора заявок на новые мощности зарегистрировались 4 участника. Из них трое представили обязывающие заявки. В том числе на вход в Болгарию из Турции поданы заявки на 100% будущей заявленной мощности, а вот на границе Болгарии и Сербии - только на 90% (а требуется подтверждение на все 100% будущих объемов).

Теперь Bulgartransgaz скорректирует выставляемые мощности и пересчитает тарифы на их использование.

Не позднее 28 января будут объявлены новые условия бронирования, а завершение приема обязывающих заявок по-прежнему назначено на 31 января.

Днем ранее - 24 января пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Республики Болгарии Бойко Борисовым. "Обсуждён ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики", - говорилось в кратком заявлении на сайте президента России.

"Газпром" завершил строительство двух ниток морского газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря по 15,75 млрд куб. м газа в год каждая. Одна из ниток предназначена для турецкого рынка, вторая - для европейского. В качестве базового варианта продолжения "Турецкого потока" в Европе рассматривается проект South Stream Lite - через Болгарию, Сербию, Венгрию до Австрии.

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Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПА, ГАЗОПРОВОД, БОЛГАРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]