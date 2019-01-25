Президент Алиев утвердил правила сдачи в аренду жилых площадей АИКГФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об утверждении порядка сдачи в аренду жилых площадей Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда с обязательством продажи, сообщает сайт главы государства.

Согласно указу, данный порядок создается с целью совершенствования механизма обеспечения населения жилплощадью и развития правовых отношений аренды с обязательством продажи.

Исполнение вытекающих из указа вопросов поручено Азербайджанскому ипотечному и кредитно-гарантийному фонду.

А. Мамедов