Президент Алиев утвердил правила сдачи в аренду жилых площадей АИКГФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об утверждении порядка сдачи в аренду жилых площадей Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда с обязательством продажи, сообщает сайт главы государства.
Согласно указу, данный порядок создается с целью совершенствования механизма обеспечения населения жилплощадью и развития правовых отношений аренды с обязательством продажи.
Исполнение вытекающих из указа вопросов поручено Азербайджанскому ипотечному и кредитно-гарантийному фонду.
А. Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»