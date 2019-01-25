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Внутренняя политика 25.01.2019 20:17

Президент Алиев утвердил правила сдачи в аренду жилых площадей АИКГФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об утверждении порядка сдачи в аренду жилых площадей Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда с обязательством продажи, сообщает сайт главы государства.

Согласно указу, данный порядок создается с целью совершенствования механизма обеспечения населения жилплощадью и развития правовых отношений аренды с обязательством продажи.

Исполнение вытекающих из указа вопросов поручено Азербайджанскому ипотечному и кредитно-гарантийному фонду.

А. Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЖИЛЬЕ, УКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]