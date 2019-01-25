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ТЭК 25.01.2019 20:31

Нефть дорожает на опасениях в отношении Венесуэлы, цена Brent выросла до $61,18 за баррель

Цены на нефть поднимаются в пятницу в связи с опасениями сокращения экспорта из Венесуэлы, перевесившими сигналы роста запасов.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 МСК поднялась на $0,09 (0,15%) - до $61,18 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,18 (0,34%) - до $53,31 за баррель.

Внимание рынка приковано к Венесуэле, трейдеры ждут дальнейших шагов от бывшего председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, которого США и ряд других стран признали исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Вступивший в январе в должность президента Николас Мадуро (многие страны признали выборы, на которых он победил, незаконными) объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США.

Тем временем, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил о поддержке Н.Мадуро. "Поддержка военных, вероятно, склонит баланс сил в пользу Мадуро, несмотря на международную поддержку Хуана Гуаидо", - отмечает аналитик London Capital Group Джаспер Лоулер.

"Драматическая эскалация напряженности повысила опасения, что США введут санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, - цитирует эксперта MarketWatch. - Это осложнит задачу достижения баланса на нефтяном рынке, которую ставит перед собой ОПЕК".

По мнению Дж.Лоулера, санкции в отношении Венесуэлы, в дополнение к уже действующим ограничениям в отношении Ирана, могут привести к очень быстрому скачку цен на нефть, поскольку предложение нефти продолжит уменьшаться.

Ситуация в Венесуэле приобретает еще более высокую значимость с учетом того, что пост президента ОПЕК с 1 января перешел к министру нефти Венесуэлы Мануэлю Кеведо в рамках ежегодной ротации.

Опасения резкого сокращения поставок на мировой рынок нивелировали влияние данных о росте резервов нефти в США. Накануне министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране за прошлую неделю подскочили на 7,97 млн баррелей. Запасы бензина в Штатах выросли на 4,05 млн баррелей, резервы дистиллятов упали на 617 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне 11,9 млн баррелей в сутки. Импорт нефти подскочил на 664 тыс. б/с.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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