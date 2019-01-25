Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9323 RUR   0.0256 GBR   2.2017 TRY   0.3181

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.13 0.51 Brent 61.09 -0.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 27 Янв 12° 28 Янв

Социум 25.01.2019 20:54

Президент Азербайджана продлил сроки реализации плана по улучшению жилищных условий семей шехидов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев продлил сроки реализации плана по улучшению жилищных условий семей шехидов и защитников территориальной целостности страны.

Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в пятницу на его официальном сайте.

Согласно распоряжению, выделение вышеуказанным лицам квартир и частных домов в поэтапном порядке продлится до 2028 года.

Как сообщалось ранее, данное распоряжение относится к семьям шехидов и лицам, ставшим инвалидами в результате защиты территориальной целостности, независимости и конституционного строя республики, вставших на учет до 1 января 2014 года.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ШЕХИДЫ, РАСПОРЯЖЕНИЕ


Похожие новости


Президент Азербайджана почтил память шехидов 20 января Президент Азербайджана почтил память шехидов 20 января

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]