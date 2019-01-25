Президент Азербайджана продлил сроки реализации плана по улучшению жилищных условий семей шехидов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев продлил сроки реализации плана по улучшению жилищных условий семей шехидов и защитников территориальной целостности страны.

Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в пятницу на его официальном сайте.

Согласно распоряжению, выделение вышеуказанным лицам квартир и частных домов в поэтапном порядке продлится до 2028 года.

Как сообщалось ранее, данное распоряжение относится к семьям шехидов и лицам, ставшим инвалидами в результате защиты территориальной целостности, независимости и конституционного строя республики, вставших на учет до 1 января 2014 года.

А. Мамедов