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Это интересно 25.01.2019 23:39

Космический грузовик-рекордсмен "Прогресс" затоплен в Тихом океане

Транспортный грузовой корабль (ТГК) "Прогресс МС-09" после отстыковки от МКС затоплен в Тихом океане, сообщает "Роскосмос".

"В соответствии с расчётами специалистов Центра управления полетами в 19:08 мск маршевый двигатель "космического грузовика" был включён на торможение, после чего корабль сошел с орбиты. Падение несгораемых элементов конструкции корабля произошло в 19:50 мск в заданном районе несудоходной части Тихого океана", - сказали в "Роскосмосе".

В пятницу в 15:55 мск ТГК "Прогресс МС-09", выполнив свою миссию, отстыковался от российского сегмента Международной космической станции.

Он стал рекордсменом по времени прибытия на МКС, добравшись до станции за 3 часа 40 минут после запуска с космодрома Байконур, и находился в составе орбитальной станции с 10 июля 2018 года.

"После выполнения основной задачи по доставке грузов, необходимых для функционирования МКС, с помощью двигателей корабля было проведено четыре коррекции орбиты", - напомнили в госкорпорации.

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Тэги: РОССИЯ, КОСМОС, КОРАБЛЬ, ЗАТОПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]