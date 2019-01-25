Транспортный грузовой корабль (ТГК) "Прогресс МС-09" после отстыковки от МКС затоплен в Тихом океане, сообщает "Роскосмос".
"В соответствии с расчётами специалистов Центра управления полетами в 19:08 мск маршевый двигатель "космического грузовика" был включён на торможение, после чего корабль сошел с орбиты. Падение несгораемых элементов конструкции корабля произошло в 19:50 мск в заданном районе несудоходной части Тихого океана", - сказали в "Роскосмосе".
В пятницу в 15:55 мск ТГК "Прогресс МС-09", выполнив свою миссию, отстыковался от российского сегмента Международной космической станции.
Он стал рекордсменом по времени прибытия на МКС, добравшись до станции за 3 часа 40 минут после запуска с космодрома Байконур, и находился в составе орбитальной станции с 10 июля 2018 года.
"После выполнения основной задачи по доставке грузов, необходимых для функционирования МКС, с помощью двигателей корабля было проведено четыре коррекции орбиты", - напомнили в госкорпорации.
В ООН инициировали расследование по делу об убийстве Хашкаджи
Президент Алиев утвердил правила сдачи в аренду жилых площадей АИКГФ
Пашинян о встрече с Алиевым: Беседа с президентом Азербайджана в Давосе была неофициальной, никаких результатов не предполагалось
Болгария уточнила спрос на будущие мощности для транспорта газа "Турецкого потока"
Нефть дорожает на опасениях в отношении Венесуэлы, цена Brent выросла до $61,18 за баррель
Сокращенные охранники Азербайджанской ТЭС будут обеспечены работой
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдамирском районе
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Vale сообщила о прорыве плотины в штате Минас-Жерайс
Президент Мексики готов организовать диалог представителей властей и оппозиции Венесуэлы
Мадуро заявил о готовности встретиться с лидером оппозиции когда и где угодно
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Вносятся изменения в стоимость проезда на электричках Баку-Сумгайыт-Баку
Этап Республиканской олимпиада по русскому языку и литературе прошел в Пираллахинском районе города Баку
В Баку состоялась встреча жителей блокадного Ленинграда с молодежью
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»