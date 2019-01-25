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Дальнее зарубежье 25.01.2019 23:59

Президент Мексики готов организовать диалог представителей властей и оппозиции Венесуэлы

Президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор в пятницу сообщил журналистам на брифинге о готовности мексиканских властей принять представителей противоборствующих в Венесуэле сторон.

"Мы могли бы выступить посредниками, но мы не можем этого сделать, если нет запросов от сторон. Мы не собираемся действовать без соответствующих полномочий. Если стороны примут решение, мы наилучшим образом предрасположены оказать содействие диалогу", - заявил М.Обрадор.

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности принять инициативу властей Мексики и Уругвая и при их посредничестве начать диалог с оппозицией.

"Правительства Мексики и Уругвая предложили начать диалог ради урегулирования конфликта в Венесуэле. Я сообщил им, что согласен и готов начать диалог", - сказал Н.Мадуро, выступление которого транслировало Национальное радио Венесуэлы.

Ранее правительства Мексики и Уругвая выступили с совместным призывом к властям и оппозиции Венесуэлы изыскать мирное и демократическое решение в складывающихся условиях.

"Мексика и Уругвай пристально следят за последними событиями в Боливарианской республике Венесуэла. Правительства Уругвая и Мексики совместно призывают все вовлеченные стороны, как внутри, так и вовне страны снизить напряженность, избегать эскалации насилия, что может привести к осложнению ситуации", - говорилось в коммюнике, распространенном канцелярией президента Уругвая.

"В соответствии с принципами международного права Мексика и Уругвай призывают всех имеющих отношение к происходящему изыскать мирное и демократическое решение перед сложностями, с которыми сталкивается Венесуэла. Ради достижения этого обе страны предлагают инициировать доверительный и всеобъемлющий переговорный процесс при полном уважении к правовому государству и правам человека", - отмечается в документе.

"Правительства Уругвая и Мексики в соответствии с декларациями ООН, ЕС, а также правительств Испании и Португалии, заявляют о полной поддержке и готовности работать совместно ради достижения стабильности, благоденствия и мира в Венесуэле", - подчеркивается в коммюнике.

В начале этой недели группа служащих Национальной гвардии Венесуэлы предприняла попытку мятежа в столице Венесуэлы Каракасе. Именно после этих событий ситуация в стране начала стремительно накаляться, в итоге оппозиция выступила с призывом к жителям страны выйти в среду на улицы в знак протеста против Н.Мадуро. В этот день возглавляющий венесуэльскую оппозицию экс-председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя перед своими сторонниками временным президентом Венесуэлы.

При этом венесуэльский министр обороны Владимир Падрино Лопес заявил, что вооруженные силы Венесуэлы поддерживают Н.Мадуро. "Солдаты нашей Родины не примут президента, которого навязывают для защиты темных интересов; самопровозглашенного и незаконного", - написал он в Twitter.

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Тэги: МЕКСИКА, ВЕНЕСУЭЛА, ДИАЛОГ, СОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]