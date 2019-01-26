200 человек пропали без вести в результате прорыва плотины на юго-востоке Бразилии

Не менее 200 человек считаются пропавшими без вести после того, как в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии произошел прорыв плотины, сообщает в пятницу бразильская телерадиосеть "Глобу".

Инцидент произошел на руднике Mina Feijao близ города Брумадинью.

Разлившиеся воды достигли административных зданий Vale и соседнего жилого района. К месту происшествия направлены пожарные и спасатели.