200 человек пропали без вести в результате прорыва плотины на юго-востоке Бразилии

Не менее 200 человек считаются пропавшими без вести после того, как в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии произошел прорыв плотины, сообщает в пятницу бразильская телерадиосеть "Глобу".
Инцидент произошел на руднике Mina Feijao близ города Брумадинью.
Разлившиеся воды достигли административных зданий Vale и соседнего жилого района. К месту происшествия направлены пожарные и спасатели.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»