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Дальнее зарубежье 26.01.2019 11:45

200 человек пропали без вести в результате прорыва плотины на юго-востоке Бразилии

Не менее 200 человек считаются пропавшими без вести после того, как в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии произошел прорыв плотины, сообщает в пятницу бразильская телерадиосеть "Глобу".

Инцидент произошел на руднике Mina Feijao близ города Брумадинью.

Разлившиеся воды достигли административных зданий Vale и соседнего жилого района. К месту происшествия направлены пожарные и спасатели.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ПЛОТИНА, ПРОРЫВ, ПРОПАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]