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ТЭК 26.01.2019 10:25

Мадуро: Венесуэла продолжит продавать нефть США, несмотря на разрыв отношений с Вашингтоном

Разрыв дипломатических связей с США не означает разрыва отношений в сфере энергетики, заявил в пятницу президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Я разорвал отношения с правительством Дональда Трампа, но не с народом США. США - это больше, чем правительство Трампа. Мы продолжим продавать нефть, которую там просят у нас", - заявил Н.Мадуро в выступлении, которое транслировалось в эфире Национального радио Венесуэлы.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ПРЕЗИДЕНТ, США, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]