Мадуро: Венесуэла продолжит продавать нефть США, несмотря на разрыв отношений с Вашингтоном

Разрыв дипломатических связей с США не означает разрыва отношений в сфере энергетики, заявил в пятницу президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Я разорвал отношения с правительством Дональда Трампа, но не с народом США. США - это больше, чем правительство Трампа. Мы продолжим продавать нефть, которую там просят у нас", - заявил Н.Мадуро в выступлении, которое транслировалось в эфире Национального радио Венесуэлы.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»