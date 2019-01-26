Мадуро: Венесуэла продолжит продавать нефть США, несмотря на разрыв отношений с Вашингтоном

Разрыв дипломатических связей с США не означает разрыва отношений в сфере энергетики, заявил в пятницу президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Я разорвал отношения с правительством Дональда Трампа, но не с народом США. США - это больше, чем правительство Трампа. Мы продолжим продавать нефть, которую там просят у нас", - заявил Н.Мадуро в выступлении, которое транслировалось в эфире Национального радио Венесуэлы.