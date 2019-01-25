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Дальнее зарубежье 25.01.2019 23:46

Мадуро заявил о готовности встретиться с лидером оппозиции когда и где угодно

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуаидо встречу.

По его словам, он готов встретиться "где угодно и когда угодно".

"Если мне нужно будет отправиться на пик Гумбольдта (второй самый высокий пик Венесуэлы) в три часа ночи для того, чтобы поговорить, я это сделаю", - сказал он в пятницу выступлении, которое транслируется Национальным радио Венесуэлы.

Ранее в пятницу президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор сообщил журналистам на брифинге о готовности мексиканских властей принять представителей противоборствующих в Венесуэле сторон.

"Мы могли бы выступить посредниками, но мы не можем этого сделать, если нет запросов от сторон. Мы не собираемся действовать без соответствующих полномочий. Если стороны примут решение, мы наилучшим образом предрасположены оказать содействие диалогу", - заявил М.Обрадор.

В начале этой недели группа служащих Национальной гвардии Венесуэлы предприняла попытку мятежа в столице Венесуэлы Каракасе. Именно после этих событий ситуация в стране начала стремительно накаляться, в итоге оппозиция выступила с призывом к жителям страны выйти в среду на улицы в знак протеста против Н.Мадуро. В этот день возглавляющий венесуэльскую оппозицию экс-председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Х.Гуаидо объявил себя перед своими сторонниками временным президентом Венесуэлы.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ПРЕЗИДЕНТ, ДИАЛОГ, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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