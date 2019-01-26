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Дальнее зарубежье 26.01.2019 09:27

Венесуэла и РФ продолжат сотрудничать в военной, нефтегазовой и телекоммуникационной сферах - Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в пятницу заявил о продолжения венесуэльско-российского сотрудничества в ряде важных для этой страны сфер.

"Президент Путин заверил меня в поддержке, будет больше инвестиций в нефтяную, газовую промышленность, в систему телекоммуникаций. У нас будет новая спутниковая система и интернет из России", - сказал он в выступлении, которое транслируется в эфире Национального радио Венесуэлы.

"Мы продолжим и военное сотрудничество", - отметил он.

В начале декабря прошлого года в ходе визита в Россию Н.Мадуро заявлял намерении использовать российскую систему спутниковой навигации ГЛОНАСС в Венесуэле.

"Созданная в России спутниковая система ГЛОНАСС придет в Венесуэлу", - заверил журналистов Н.Мадуро.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]