Венесуэла и РФ продолжат сотрудничать в военной, нефтегазовой и телекоммуникационной сферах - Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в пятницу заявил о продолжения венесуэльско-российского сотрудничества в ряде важных для этой страны сфер.
"Президент Путин заверил меня в поддержке, будет больше инвестиций в нефтяную, газовую промышленность, в систему телекоммуникаций. У нас будет новая спутниковая система и интернет из России", - сказал он в выступлении, которое транслируется в эфире Национального радио Венесуэлы.
"Мы продолжим и военное сотрудничество", - отметил он.
В начале декабря прошлого года в ходе визита в Россию Н.Мадуро заявлял намерении использовать российскую систему спутниковой навигации ГЛОНАСС в Венесуэле.
"Созданная в России спутниковая система ГЛОНАСС придет в Венесуэлу", - заверил журналистов Н.Мадуро.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»