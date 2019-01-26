В феврале венесуэльская армия проведет пятидневные учения - Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в пятницу объявил о скором проведении военных учений, они намечены на февраль.

"У нас профессиональные, подготовленные, готовые защищать родину ценой собственных жизней вооруженные силы, у нас пройдут военные учения с 10 по 15 февраля", - сказал он в выступлении, которое транслировалось в эфире Национального радио Венесуэлы.

Ранее венесуэльский министр обороны Владимир Падрино Лопес заявил, что вооруженные силы страны поддерживают президента Н.Мадуро.

"Солдаты нашей Родины не примут президента, которого навязывают для защиты темных интересов; самопровозглашенного и незаконного", - написал он в Twitter.

Министр заверил, что армия будет "защищать конституцию страны и обеспечивать суверенитет".

В среду возглавляющий венесуэльскую оппозицию экс-председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Это произошло в день, когда в Каракасе и в других городах страны прошли массовые манифестации противников главы государства Николаса Мадуро.

Комментируя акцию протеста оппозиции и решение Х.Гуаидо провозгласить себя временным президентом страны, Н.Мадуро предположил, что речь идёт о "самой бессмысленный попытке смены власти, когда-либо совершенной империалистами и теми, кто им прислуживает".