Глава венесуэльской оппозиции обещает добиться учреждения переходного правительства и проведения новых выборов

Провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо призвал к проведению мирных протестов, передает латиноамериканская пресса.
"Я призываю к проведению мирных маршей в выходные для того, чтобы подготовиться к крупной манифестации на следующей неделе", - сказал Х.Гуаидо, выступая перед сторонниками.
Он пообещал собравшимся добиться "прекращения узурпации власти, учреждения переходного правительства и проведения свободных выборов".
В среду возглавляющий венесуэльскую оппозицию экс-председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Это произошло в день, когда в Каракасе и в других городах страны прошли массовые манифестации противников главы государства Николаса Мадуро.
Власти ряда латиноамериканских государств, а также США, Канады и некоторых других стран мира заявили о признании Х.Гуаидо.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»