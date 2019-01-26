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Дальнее зарубежье 26.01.2019 13:32

Глава венесуэльской оппозиции обещает добиться учреждения переходного правительства и проведения новых выборов

Провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо призвал к проведению мирных протестов, передает латиноамериканская пресса.

"Я призываю к проведению мирных маршей в выходные для того, чтобы подготовиться к крупной манифестации на следующей неделе", - сказал Х.Гуаидо, выступая перед сторонниками.

Он пообещал собравшимся добиться "прекращения узурпации власти, учреждения переходного правительства и проведения свободных выборов".

В среду возглавляющий венесуэльскую оппозицию экс-председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Это произошло в день, когда в Каракасе и в других городах страны прошли массовые манифестации противников главы государства Николаса Мадуро.

Власти ряда латиноамериканских государств, а также США, Канады и некоторых других стран мира заявили о признании Х.Гуаидо.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ОППОЗИЦИОНЕР, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]