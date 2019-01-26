Глава венесуэльской оппозиции обещает добиться учреждения переходного правительства и проведения новых выборов

Провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо призвал к проведению мирных протестов, передает латиноамериканская пресса.

"Я призываю к проведению мирных маршей в выходные для того, чтобы подготовиться к крупной манифестации на следующей неделе", - сказал Х.Гуаидо, выступая перед сторонниками.

Он пообещал собравшимся добиться "прекращения узурпации власти, учреждения переходного правительства и проведения свободных выборов".

В среду возглавляющий венесуэльскую оппозицию экс-председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Это произошло в день, когда в Каракасе и в других городах страны прошли массовые манифестации противников главы государства Николаса Мадуро.

Власти ряда латиноамериканских государств, а также США, Канады и некоторых других стран мира заявили о признании Х.Гуаидо.