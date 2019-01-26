Политика США в отношении Венесуэлы разрушительна - Лавров

США проводят деструктивную политику в отношении Венесуэлы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"То, что эта политика в отношении Венесуэлы, как и в отношении целого ряда других стран, разрушительна, по-моему, даже не следует доказывать", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в ходе визита в Марокко.
Он отметил, что США открыто призывают к государственному перевороту в Венесуэле. "Считаем подобное поведение недопустимым, подрывающим принципы Устава ООН, нормы межгосударственного общения, и мы с этих позиций будем выступать в Совете Безопасности", - добавил министр.
21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуаидо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.
Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Х.Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны.
Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп заявил, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против "режима" Н.Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".
В ответ на это Н.Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. В свою очередь, Х.Гуаидо выпустил заявление, в котором заявил, что призывает всех иностранных дипломатов остаться в Венесуэле.
Среди тех, кто поддержал Н.Мадуро в создавшейся ситуации, - Мексика, Куба, Боливия и Турция.
Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив заявления Д.Трампа как вмешательство во внутренние дела независимого государства, а события минувшей среды - как попытку госпереворота.
Президент РФ Владимир Путин 24 января провел телефонный разговор с Н.Мадуро. В.Путин выразил поддержку законным властям Венесуэлы "в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса", сообщила пресс-служба Кремля.
Президент РФ подчеркнул, что "деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права". В.Путин высказался в пользу поиска решений в рамках конституционного поля и преодоления разногласий в венесуэльском обществе путем мирного диалога.
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