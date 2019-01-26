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СНГ 26.01.2019 14:00

Почти 50 граждан РФ были арестованы в разных странах с 2008 года по запросу властей США - посольство РФ

По запросу правоохранительных органов США за десять лет на территории третьих стран были арестованы 46 граждан России, в том числе семеро за минувший год, говорится в сообщении, размещенном в "Фейсбуке" на странице российского посольства в Вашингтоне.

"Игнорируя наши неоднократные настоятельные призывы к налаживанию взаимодействия на основе двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999года, правоохранительные органы США предпочитают прибегать к арестам граждан России по всему миру. На территории третьих стран с 2008 года известно уже 46 подобных случаев, в том числе семь - за 2018 год", - отмечается в сообщении.

В нем говорится, что "экстрадированные в США граждане России, как и арестованные на американской территории, зачастую подвергаются предвзятому отношению со стороны местных следственных органов и судов".

"Для того чтобы выбить нужные признательные показания, к ним применяются не только меры психологического воздействия, включая прямые угрозы, но и такойметод, как жесткие условия содержания", - отмечается в сообщении.

При этом "после закрытия американскими властями в 2017-2018 годах генеральных консульств России в Сиэтле и Сан-Франциско у наших дипломатов серьезно ограничены возможности для оперативного оказания консульской и правовой поддержки тем соотечественникам, которые содержатся в тюрьмах на западном побережье США", - говорится в сообщении.

В связи с этим МИД РФ настоятельно рекомендует гражданам РФ "при планировании поездок за границу со всей серьезностью взвесить имеющиеся риски, особенно если имеются основания предполагать наличие интереса со стороны американских правоохранительных органов".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, РОССИЯНЕ, АРЕСТЫ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]