Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан приезжал в Россию семь раз - брат

Гражданин четырех стран Пол Уилан, обвиняемый в РФ в шпионаже, посещал Россию семь раз, сообщил "Интерфаксу" в субботу его брат Дэвид Уилан.

"Насколько я знаю, он побывал в России семь раз, включая ту поездку в РФ, которая стала для него заключительной - в декабре прошлого года, когда он приехал на свадьбу друга", - сказал Д.Уилан агентству.

По словам брата, П.Уилан в последние годы "работал в сфере обеспечения корпоративной безопасности", что позволило ему "совместить путешествия и интерес, который он проявляет всю свою жизнь, к работе в полиции и силам правопорядка".

"Пол интересуется культурой всех стран, где он побывал. Его интересуют старинные здания, история этих стран. Когда он ездил в ЮАР, Англию, Германию или Россию, его интересовали как люди, так и достопримечательности", - сказал Д.Уилан.

Ранее адвокат П.Уилана В.Жеребенков сообщил, что П.Уилан приезжал в Россию в течение десяти лет.

Лефортовский суд Москвы 29 декабря санкционировал арест гражданина США до 28 февраля. 22 января Мосгорсуд признал это решение законным, отказавшись выпустить иностранца под залог.

Позже выяснилось, что П.Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

По словам адвоката, П.Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой. Он надеется, что следствию удастся во всем разобраться. Как отмечает защитник, расследование дела ведется профессионально, с соблюдением всех законов и норм права.

Адвокат Владимир Жеребенков пояснил, что гражданство США П.Уилан получил после того, как будучи уроженцем Канады, устроился работать в американскую полицию. Благодаря тому, что его дедушка родился в Ирландии, а родители в Великобритании, он также получил гражданства этих стран.

Брат П.Уилана Дэвид утверждает, что он прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также сообщил, что П.Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, рассказал Д.Уилан.