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Дальнее зарубежье 26.01.2019 17:32

Госслужащих США попросили вернуться к работе после завершения "шатдауна"

Административно-бюджетное управление США направило уведомление главам госучреждений и агентств, чья деятельность более месяца назад была прервана из-за рекордно долгого "шатдауна", в котором призвало их сотрудников вернуться к работе, сообщает в субботу Associated Press.

"Сотни тысяч федеральных служащих попросили вернуться к работе, оперативно и организованно возобновить деятельность", - передает агентство.

В уведомлении также говорится, что в управлении ценят "сотрудничество и усилия, приложенные в этот тяжелый период времени".

Поздним вечером в пятницу по местному времени (утро субботы по московскому времени) президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о федеральном бюджете, позволяющий возобновить работу части госучреждений на три недели.

Так называемый "шатдаун" - приостановка работы ряда госучреждений - в США произошел 22 декабря 2018 года, поскольку республиканцам и демократам в конгрессе не удалось согласовать законопроект о бюджете. Разногласия у них вызвал пункт о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. Примерно 800 тыс. американских госслужащих остались без зарплаты, была приостановлена работа четверти госучреждений.

Бюджет, подписанный Д.Трампом 25 января, является временным. Ожидается, что за три недели переговоров сторонам удастся согласовать долговременный законопроект.

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Тэги: США, ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]