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СНГ 26.01.2019 15:19

Летевший из Индии в США самолет экстренно сел в Астане из-за астмы у пассажирки

Самолет "Boeing 777" авиакомпании "Air India", выполнявший рейс Дели-Чикаго, совершил внеплановую посадку в аэропорту Астаны из-за ухудшения состояния здоровья пассажирки, страдающей астмой, сообщила пресс-служба комитет гражданской авиации Мининдустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"Сегодня экипаж рейса AIC127 авиакомпании "Air India" по маршруту Дели-Чикаго запросил медицинскую помощь больному пассажиру. В 07:30 утра воздушное судно B777 произвело экстренную посадку в международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев". Причина: ухудшение состояния здоровья пассажирки с диагнозом "астма"", - говорится в сообщении авиационных властей, распространенном в субботу.

В сопровождении двух родственников женщина была направлена в городскую больницу N2.

По информации пресс-службы, в салоне воздушного судна находились 19 членов экипажа и 341 пассажир.

В аэропорту лайнеру были оказаны все необходимые услуги - заправка топливом, технический осмотр.

В 12:03 самолёт вылетел из аэропорта Астаны в Чикаго, отметили в пресс-службе.

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Тэги: КАЗАХСТАН, САМОЛЕТ, ПОСАДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]