Летевший из Индии в США самолет экстренно сел в Астане из-за астмы у пассажирки

Самолет "Boeing 777" авиакомпании "Air India", выполнявший рейс Дели-Чикаго, совершил внеплановую посадку в аэропорту Астаны из-за ухудшения состояния здоровья пассажирки, страдающей астмой, сообщила пресс-служба комитет гражданской авиации Мининдустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
"Сегодня экипаж рейса AIC127 авиакомпании "Air India" по маршруту Дели-Чикаго запросил медицинскую помощь больному пассажиру. В 07:30 утра воздушное судно B777 произвело экстренную посадку в международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев". Причина: ухудшение состояния здоровья пассажирки с диагнозом "астма"", - говорится в сообщении авиационных властей, распространенном в субботу.
В сопровождении двух родственников женщина была направлена в городскую больницу N2.
По информации пресс-службы, в салоне воздушного судна находились 19 членов экипажа и 341 пассажир.
В аэропорту лайнеру были оказаны все необходимые услуги - заправка топливом, технический осмотр.
В 12:03 самолёт вылетел из аэропорта Астаны в Чикаго, отметили в пресс-службе.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»